2024-03-09 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزارة التربية بإكمال تدقيقَ الأعداد الحقيقية للمحاضرين.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل ممثلي فئات مختلفة للمتظاهرين من أبناء محافظة البصرة، بينهم ممثلون عن المحاضرين والمهندسين".واضاف أن "السوداني استمع، خلال اللقاء، إلى القضايا والملفات الخاصة بالمتظاهرين، ووعد بإيجاد طرق قانونية لحلِّها".واكد السوداني بحسب البيان، أن "الحكومة تحاول أن تحل المشاكل التي تواجه الخريجين من مختلف الاختصاصات".ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير التربية بأن "تكمل اللجنة الخاصة تدقيقَ الأعداد الحقيقية للمحاضرين، وفقاً للاحتياجات الفعلية في مراكز المحافظات والأقضية والنواحي".