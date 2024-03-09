2024-03-09 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم السبت، عن إنجاز أعمال تأهيل أنبوب المنتجات النفطية 12 عقدة ( بيجي - كركوك ) بمسافة 86 كم بعد توقفه عن العمل منذ عام 2014.وقال مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية علي عبد الكريم الموسوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "الفرق الفنية والهندسية في الشركة تمكنت من إنجاز أعمال صيانة وتأهيل الأنبوب بعد توقفه عن العمل وخروجه عن الخدمة منذ عام 2014 نتيجة الأعمال الإرهابية التي طالتها المنطقة بسبب الإرهاب الداعشيليتم استئناف ضخ المنتجات النفطية باتجاه مستودع نفط كركوك الحديث تزامناً مع تشغيل مصفى الشمال في بيجي، وزيادة الطاقات التكريرية لمصافي الصمود ، مبيناً أن "الأنبوب يسهم بنقل المنتجات النفطية البيضاء ( بنزين - نفط أبيض - زيت الغاز ) من شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود ( بيجي) الى مستودع كركوك عبر محطة ضخ بيجي وبطاقة تبلغ من (4-6) مليون لتر باليوم ،ليؤمن وصول المنتجات النفطية إلى المواطنين في محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها والمحافظات الشمالية، إضافةً الى تفعيل طاقات الضخ بالأنابيب وتقليل الضغط على النقل بالحوضيات".