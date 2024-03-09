وزير التجارة يتوعد المتلاعبين بالأسعار في شهر رمضان

2024-03-09 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم السبت، أن محافظة نينوى من المحافظات ذات الغلة الزراعية الكبيرة المنتجة للحنطة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التجارة أثير داود الغريري بحث خلال زيارة رسمية لمحافظة نينوى مع المحافظ عبد القادر الدخيل استعدادات الموسم التسويقي للعام الحالي لتعزيز الطاقات الخزنية وتأهيل مواقع الحبوب فضلا عن آليات العمل المشترك لدعم عمل الفروع التجارية والخدمات التي تقدمها لأهالي المحافظة".وأكد الوزير الغريري خلال اللقاء أن "محافظة نينوى من المحافظات ذات الغلة الزراعية الكبيرة المنتجة لمادة الحنطة والذي يتطلب تعزير الطاقات الخزنية لاستيعاب الكميات المتوقع تسويقها هذا العام ."وبين الوزير أن "الوزارة وضمن إجراءاتها لشهر رمضان المبارك وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظة على أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق المحلية ستفتتح عدة مراكز تسوق بالإضافة الى تسيير مئات الشاحنات لتوفير احتياجات العوائل ذات الدخل المحدود من تلك المواد بالإضافة الى مواد اللحوم والدجاج والبيض وذات الجودة العالية وبأسعار منافسة ومناسبة ."وأوضح الوزير أن "تلك الإجراءات سيرافقها حملات رقابية مشددة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بالأسعار والمستغلين حرمة الشهر الفضيل بالمغالاة بالأسعار وممارسة الغش التجاري كذلك".وأشار الغريري أن "العمل جار لافتتاح مهرجان التسوق في نينوى خلال الشهر الفضيل بالإضافة الى دعم المنفذ التسويقي بالمواد الغذائية واللحوم خدمة لأهالي نينوى ".وأعرب عن شكره "للمحافظ في دعم عمل الفروع التجارية في أداء المهام الموكلة اليهم في تقديم الخدمات وكذلك دعمه لإعادة البنى التحتية لعدد من الفروع ضمن حملة الأعمار التي تشهدها المحافظة ."من جانبه أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل "دعمه الكامل لعمل جميع الفروع التجارية وحرصه العالي على استقبال موسم التسويق بتخصيص مبالغ لبناء البناكر وفتح مخازن إضافية وساحات لخزن مادة الحنطة لهذا العام تماشيا مع التوجهات الحكومية لدعم المنتج الوطني . "