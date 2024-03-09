2024-03-09 22:54:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة خطوط الانابيب النفطية، يوم السبت، انجاز اعمال تأهيل أنبوب المنتجات النفطية 12 عقدة "بيجي - كركوك".

وقال مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية علي عبد الكريم الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: إن "الفرق الفنية والهندسية في الشركة تمكنت من انجاز اعمال صيانة وتأهيل الأنبوب بعد توقفه عن العمل وخروجه عن الخدمة منذ عام 2014 نتيجة الأعمال الإرهابية التي طالتها المنطقة بسبب الارهاب الداعشي ليتم استئناف ضخ المنتجات النفطية بإتجاه مستودع نفط كركوك الحديث تزامناً مع تشغيل مصفى الشمال في بيجي وزيادة الطاقات التكريرية لمصافي الصمود".

واضاف ان "الانبوب يسهم بنقل المنتجات النفطية البيضاء ( بنزين - نفط أبيض - زيت الغاز ) من شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود ( بيجي)، الى مستودع كركوك عبر محطة ضخ بيجي وبطاقة تبلغ ما بين ( 4- 6 ) مليون لتر باليوم، ليؤمن وصول المنتجات النفطية إلى المواطنين في محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها والمحافظات الشمالية، إضافةً الى تفعيل طاقات الضخ بالأنابيب وتقليل الضغط على النقل بالحوضيات".

واشار الموسوي ان "اعمال الصيانة تضمنت تحديث منظومات الضخ في محطة ضخ بيجي من خلال إجراء الربوطات اللازمة والأعمال الميكانيكية والكهربائية ونصب عدادات ومنظومات سيطرة حديثة لمضخات الضغط المتوسط ( KV 6.6 / 320KW ) والشروع بنصب مضخات لإعطاء مرونة وفك الإختناقات التشغيلية الحاصلة في شركة مصافي الشمال ليتم ضخ المنتجات النفطية بإتجاه المستودعات المركزية التابعة للشركة".