بعد الاعتداء على معبد لهم في ميسان.. الصابئة يحملون الحكومة مسؤولية حمايتهم

2024-03-09 22:54:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حمّل مجلس أعيان الصابئة المندائيين، يوم السبت، الحكومة العراقية، مسؤولية حماية أبناء الطائفة وممتلكاتهم، خاصة بعد الاعتداء الذي تعرض لهم معبد لهم يوم أمس الجمعة في محافظة ميسان.

وقالت رئاسة مجلس أعيان الصابئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس أعيان الصابئة المندائيين اجتمع اليوم وتداول بعض الأمور ومجريات الأوضاع على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأحداث الأخيرة والاعتداءات السافرة المتكررة على أبناء الطائفة وممتلكاتهم ومنها الحدث الأخير يوم أمس الساعة 5 فجراً في محافظة ميسان".

وأوضح أن "مجموعة من المسلحين قامت بالهجوم على معبد الصابئة المندائيين مما ادى الى اصابة اثنين من حرس المعبد بجروح خطيرة هذا وصدر بيان من مجلس أعيان الصابئة"، وأدان المجلس مستنكرا هذا العمل ووصف بـ"الغادر الجبان".

وتابع: "نعلن ان هذا عدوان واضح ونحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها عن حماية الطائفة وممتلكاتها، كما اجرى رئيس مجلس اعيان الصابئة اتصالات مع الجهات المعنية".

وكان رئيس كتلة الصابئة المندائيين النيابية، أسامة البدري، قد أكد يوم أمس السبت، بأن مندى (معبد) الصابئة المندائيين في محافظة ميسان، تعرض لهجوم مسلح مجهول الدوافع.

وذكر البدري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاعتداء الجبان الذي تعرض له مندى الصابئة المندائيين في ميسان، تمثل بهجوم مسلح أدى إلى إصابة اثنين من حرس المعبد، وهم الآن يرقدون بالمستشفى لتلقي العلاج".

ودعا رئيس الكتلة، القيادات الأمنية في محافظة ميسان إلى "التحقيق العاجل في الموضوع وكشف الجناة ومحاسبتهم".

بدورها، أكدت قيادة شرطة محافظة ميسان تعرض معبد الصابئة المندائيين لإطلاق نار (فجر أمس الجمعة)، وتعرض إثنين من المنتسبين المكلفين بحماية المعبد لإصابة أحدهم بكاحل القدم والآخر أصيب بفخذه الأيسر ونقلا إلى المستشفى.