سبب تأخير رواتب موظفي كردستان.. ماذا عن التوطين؟

2024-03-09 22:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-أربيل

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم السبت (9 اذار 2024)، أسباب التأخير بإرسال رواتب موظفي كردستان وموعد تدشين "توطين الرواتب ودفعها الكترونيا".

وقال احمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوائم التي ارسلتها حكومة الاقليم الى بغداد تحتوي على كل بيانات الموظفين وتحتاج لتدقيق كامل وشامل".

وأضاف أن "هذا الأمر يحتاج لتدقيق، ولكن ارسال مبلغ 618 مليار دينار سيكون خلال اليومين المقبلين ولن يتأخر أكثر".

وأشار إلى أن "هذه القوائم شاملة وفيها جرد كامل ولن تطلبها بغداد مرة أخرى".

وعلى خلفية قرار المحكمة الاتحادية العليا بالزام بغداد واربيل بتوطين رواتب موظفي كردستان في المصارف الاتحادية، تجري تحركات واسعة لحسم ملف اعداد ودرجات والعناوين الوظيفية وكلفة رواتب موظفي الاقليم بالكامل، لتكوين قاعدة بيانات لهم في بغداد ومن ثم اصدار البطاقات الالكترونية لاستلام الرواتب بشكل مباشر، بعيدا عن الخلافات المالية بين بغداد واربيل.



