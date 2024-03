وزير الداخلية: يؤكد عزم الوزارة القبض على قتلة مدير استخبارات ذي قار

2024-03-09 23:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اكد وزير الداخلية اليوم ان وزارته عازمة على القبض على قتلة مدير استخبارات ذي قار .وقال عبد الامير الشمري في مؤتمر صحفي ، ان وزارة عازمة على القبض على قتلة الشهيد مدير استخبارات ذي قار العميد عزيز شلال .واضاف ان الاجهزة الامنية تواصل تحقيقاتها وعازمة على الوصول الى...

