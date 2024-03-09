رئيس الوزراء يشدد على أهمية تلاحم كل العناوين الاجتماعية وشيوخ العشائر

2024-03-09 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أهمية تلاحم كل العناوين الاجتماعية وشيوخ العشائر، والقوى المجتمعية، مع جهود قواتنا الأمنية وهي تحفظ للبصرة أمنها واستقرارها.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم السبت، جمعاً من رجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء، في ضيافة زعيم الطائفة الشيخية السيد عبد العال الموسوي، في محافظة البصرة."وعبّر السوداني، في كلمة له أمام الجمع الحاضر، عن تقديره لروح التآخي والوحدة التي تجمع أبناء البصرة من جميع الأطياف العراقية الأصيلة، واصفاً هذا التنوّع بأنه عامل وحدة وقوّة، ويؤكد تلاحم مجتمعنا العراقي في كل المحافظات، مستشهداً بالوقفة التاريخية التي وقفها كل العراقيين أمام تهديد تنظيم داعش الإرهابي، وتمكّنهم من دحره.وأشار السوداني إلى أن "هذه الزيارات تأتي للوقوف على كل احتياجات أهالي المحافظة، ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، إذ إن ازدهار البصرة بخصوصيتها هو بوابة لازدهار جميع أرجاء العراق".وشدد على "أهمية تلاحم كل العناوين الاجتماعية وشيوخ العشائر، والقوى المجتمعية، مع جهود قواتنا الأمنية وهي تحفظ للبصرة أمنها واستقرارها، وبسط سلطة القانون وقوة مؤسسات الدولة"، مؤكداً "توافر الفرص التي تضمن إحداث نهضة في مستوى الرفاهية، وترسيخ الأمن والعدالة الاجتماعية، وتلبية طموحات المواطنين".