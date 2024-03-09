"مشاريع جديدة وتصفير المتلكئة".. خلاصة مادار بين السوداني وحكومة ومجلس البصرة

2024-03-09 23:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس محافظة البصرة حسن شداد الفارس، اليوم السبت (9 آذار 2024)، عن تفاصيل لقاء الحكومة المحلية ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على هامش زيارته المحافظة.

وقال الفارس لـ"بغداد اليوم"، إن "السوداني تعهد خلال اللقاء بدعم المحافظة ماليا لتصفير المشاريع المتلكئة فضلا عن انشاء مشاريع جديدة واستراتيجية"، مبينا ان "المجلس طلب من رئيس الوزراء المضي بتفعيل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وعدم تأخير هذا الأمر اكثر من ذلك".

وبين الفارس ان "السوداني سيبقى في المحافظة غدا لزيارة شمال المحافظة ومن المتوقع ذهابه لقضاء القرنة لزيارة مشروعها وزيارة قضاء المدينة للاطلاع على واقعها واللقاء بشيوخ العشائر فيها".

وزار السوداني صباح اليوم السبت محافظة البصرة وقام بافتتاح معمل الدرفلة للصلب والحديد وذلك بعد اكثر من 20 عاما على توقفه.



