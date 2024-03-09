2024-03-09 23:54:11 - المصدر: منصة إيشان

وجه النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، انتقادات لاذعة للزيارة التي يجريها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى المحافظة. وقال عواد في تغريدة له، “على السيد رئيس الوزراء تقديم اعتذار بسبب قطع الطرق وأذية المواطنين، و ما سببه من إهانة للمتظاهرين والخريجين”. وأضاف “السوداني حول البصرة لثكنة عسكرية وكانت زيارة غير موفقة، نتمنى أن لا […]

ظهرت المقالة “حولها لثكنة عسكرية”.. النائب عدي عواد: على السوداني الاعتذار للبصرة وعدم زيارتها مرة أخرى أولاً على Eishan.