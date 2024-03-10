رئيس هيئة النزاهة يكشف تفاصيل مهمة لاسترداد عدد من المتهمين بالفساد

2024-03-10 00:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاكشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، عن تفاصيل مهمة بشأن استرداد متهمين بقضايا الفساد واستعادة الأموال.وقال القاضي حنون في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة تمكنت خلال سنة من إعادة 18 متهما ومدانا هاربا خارج العراق وننسق حاليا على إعادة 15 متهما تم تشخيصهم"، لافتا إلى أن "الإمارات ستقوم بتسليمنا متهما وهو نورس عبد الرزاق مدير صحة بابل سابق تم إكمال إجراءاته وصدر قرار التسليم، إلا أنه لا يزال يتخفى في الإمارات وبمجرد القبض عليه سيتم تسليمه إلى الإنتربول العراقي وإلى اللجنة التي سوف نرسلها إلى الإمارات".وأضاف أن "ملفات حمدية الجاف قيد الإنجاز التي لديها 17 ملفا والأموال التي بذمتها إلى العراق بحدود ملياري دولار أمريكي، وحاليا 5 ملفات تم استكمالها وملف واحد يكفي لاستردادها ومحاكمتها".وأكد أن "هناك متهمين في سوريا والسعودية وكذلك متهمون في دول أخرى"، مبينا أنه "تم البدء في جمهورية تركيا التي فيها 101 متهم مطلوب للعراق عن جرائم فساد كان 102 تم تسليم واحد مسمى (كسار) الذي تم تأييد حكم الغيابي بحقه 7 سنوات وكان مدير المصرف الزراعي في الأنبار وهناك أموال كبيرة بذمته ونعمل حاليا على استرداد 101 متهم في تركيا إضافة إلى أموال كثيرة".وأشار إلى أن "النزاهة تعمل على خطين الأول مكافحة الفساد ما بعد 2003 والثاني ملفات استرداد أموال ما قبل 2003، على اعتبار الهيئة هي رئيس صندوق استرداد أموال العراق".وتابع "في الخطين هناك أموال في تركيا فيما يخص النظام السابق وكذلك ما بعد 2003"، داعيا "المواطن العراقي إلى تقديم المعلومة أينما يكون للوصول إلى الفاسدين المتهمين في الداخل والخارج".وأشاد رئيس هيئة النزاهة "بجهود البعثات العراقية الدبلوماسية التي تعمل بفاعلية كبيرة وجهود لمكافحة الفساد وتم تقريب وجهات النظر وتم عقد اتفاقات تفاهم مع كثيرة من الدول"، مؤكدا "إكمال مذكرة تفاهم مع الصين وسيتم عقد المذكرة في العراق وكذلك مذكرة تفاهم أخرى مهمة ستعقد لتقرب وجهات النظر مع عدد من الدول".