مجلس الوزراء يدرس تخفيض غرامات متجاوزي أطراف بغداد

2024-03-10 00:54:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: وفاء عامر



تدرس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء طلباً تقدّمت به بلديات بغداد لتخفيض الغرامات الماليَّة لمخالفي قوانين الفرز بمناطق أطراف العاصمة. وقال مدير بلديات محافظة بغداد ياسر القريشي بتصريح لـ"الصباح": إنَّ مجلس الوزراء سبق أن صوّت على مشروع قانون تنظيم حدود الفرز للأراضي الزراعية والبساتين وإصدار سندات تسجيل للأراضي المفروزة لتنظيم عملية الحصول على الأراضي وتعزيز الرصيد المتوفر، منبهاً إلى أنَّ القرار سيادي يخص مديريات البلديات في عموم البلاد. وبين أنَّ مجلس الوزراء كان قد فرض غرامات بحق أصحاب الدور المخالفة لقوانين الفرز، منوهاً بأنَّ قيمة الغرامة تبلغ مليون دينار إذا كانت مساحة التجاوز 25 م2، فيما تصل إلى مليوني دينار إذا زاد على مساحة 25 م2. في السياق نفسه أوضح القريشي أنَّ المحافظة رفعت كتاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء يتضمن طلب تخفيض مبلغ الغرامة للمتجاوزين في مناطق أطراف بغداد وعدم المساواة بين مراكز المدن وأطراف العاصمة.

وذكر أنَّ الطلب حالياً قيد الدراسة لدى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ولم يبت به حتى الآن، منوهاً بأنَّ المحافظة أكدت ضرورة أن يتم تحديد قيمة الغرامة بحسب المساحة وموقع الدار، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الوضع الاقتصادي بين المركز والأطراف.

تحرير: مصطفى مجيد





