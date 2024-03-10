النزاهة تلاحق 100 متهم بالفساد في تركيا

2024-03-10 00:54:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: رلى واثق



تحثّ هيئة النزاهة الخطى لاسترداد عشرات المطلوبين لديها بتهم فساد وهدر للمال العام من عدّة دول مجاورة وإقليميَّة، أبرزها تركيا، وبينما أعلنت عقد اتفاق مشترك مع إقليم كردستان، أكدت أنها بطور عرض 1.5 مليون دولار، ومليار دينار استطاعت استردادها مؤخراً.

وقال رئيس الهيأة القاضي حيدر حنون في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الجهود وصلت إلى مراحلها الأخيرة لتسلم أحد المتهمين من سوريا، إضافة إلى متهم آخر من الإمارات العربية"، مشيراً إلى أنَّ "العراق وصل إلى مرحلة تسلم أحد المتهمين من المملكة العربية السعودية".

وأضاف حنون أنَّ "الهيأة تعمل على استرداد 101 متهم في جمهورية تركيا بعد استعادتها المتهم رقم 102 من نفس الدولة"، لافتاً إلى أنَّ "الهيأة ستعرض اليوم الأحد تقريرها السنوي، فضلاً عن عرض مبالغ تقدر بمليون ونصف المليون دولار أميركي، ونحو مليار دينار ومخشلات ذهبية استردت مؤخراً".

وبشأن العلاقة مع إقليم كردستان، وضح رئيس هيأة النزاهة أنه "توجد مسودة اتفاق لتنسيق العمل مع هيأة النزاهة في إقليم كردستان العراق باعتبار أنَّ هيأة النزاهة الاتحادية هي من تشرف على جميع المحافظات من دون استثناء، فضلاً عن موضوع كشف الذمة المالية الذي يشمل جميع المسؤولين وكبار الموظفين".

وتابع حنون أنَّ "إحدى وسائل الفاسدين في إضاعة جهود مكافحة الفساد هو خلق الفرقة بين الأجهزة الرقابية، لضمان حصانتهم، من خلال وضع الكثير من العقبات في توحيد الجهود والمضي بطريق واحد".