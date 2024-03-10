2024-03-10 00:54:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: عمر عبد اللطيف



تهدف بغداد لإعادة كفاءات البلاد في الخارج من خلال إطلاق مؤتمرٍ للجالية المقيمة في ثلاث قارات خلال الشهر المقبل.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المكونات نوفل بهاء موسى في حديث لـ"الصباح": إنَّ "المؤتمر سيقام في العشرين من الشهر المقبل، وستحضره نخبة من أبناء الجالية العراقية في أوروبا وكندا وأستراليا وأميركا الشمالية".

وأضاف موسى أنَّ "المطلوب من هذا المؤتمر هو جمع الكفاءات ورجال الأعمال والتجار، التواقين للعودة للبلد والاستثمار فيه والاطلاع على الواقع الحقيقي له، ليكونوا حافزاً لباقي أبناء الجالية وبث الطمأنينة في نفوسهم"، مبيناً أنَّ "اللجنة المكلفة تريثت في الإعلان عن المؤتمر للحاجة إلى تحضيرات مسبقة إعلامية ولوجستية، وفسح المجال لاختيار المزيد من الشخصيات لحضوره بالتعاون مع وزارة الخارجية وتدقيقها مع الأجهزة المختصة، على وفق معايير محددة للمدعوين".

وأوضح أنَّ "الهدف الأساسي من عقد المؤتمر هو خلق فرص استثمارية لأبناء الجالية بالتعاون مع هيأة الاستثمار والمحافظات التي تتوفر فيها تلك الفرص، مع عقد ورش عمل خاصة بوزارات التعليم العالي والصحة والصناعة المعنية بالكفاءات العاملين في مؤسسات كبيرة في الخارج". وبحسب مستشار السوداني، سيتم إجراء زيارات ميدانية لأبناء الجالية إلى المشاريع الاستثمارية الكبيرة، مؤكداً أنَّ لجاناً معنية انبثقت عن لجنة الأمر الديواني المكلفة بالمؤتمر ستقوم باستكمال الإجراءات اللوجستية الخاصة بالمؤتمر.

تحرير: علي عبد الخالق