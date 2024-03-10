العراق يحصل على جائزتين ضمن جوائز الإعلام السياحي العربي 2024

2024-03-10 01:06:03 - المصدر: واع

القاهرة – واعحصل العراق على جائزتين ضمن جوائز الاعلام السياحي العربي لعام 2024 والتي استضافها معرض برلين الدولي للسياحة.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مجلس إدارة الاتحاد العربي للإعلام السياحي اعتمد اعلان الفائزين بجوائز الاعلام السياحي العربي لعام 2024 والتي استضافها معرض برلين الدولي للسياحة".واضاف، ان "المسابقة في دورتها الحالية (16 ) شهدت مشاركة واسعة من المبدعين والمؤثرين من مختلف الدول العربية، حيث تنافسوا في فئات متعددة، شملت أفضل مقال صحفي سياحي، وأفضل تقرير تلفزيوني سياحي، وأفضل برنامج إذاعي سياحي، وأفضل صورة فوتوغرافية سياحية، وأفضل فيديو سياحي قصير"، مبينا انه "تم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم متخصصة ضمت نخبة من خبراء الإعلام والسياحة في الوطن العربي، حيث اعتمدت في تقييمها على معايير محددة مثل دقة المعلومات، وجمال الأسلوب، وقوة التأثير، ومدى مساهمة العمل في الترويج للسياحة العربية".