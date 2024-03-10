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نادي الميناء يطالب “اتحاد العاصمة” بتسمية حكام أجانب لقيادة مبارياته

نادي الميناء يطالب “اتحاد العاصمة” بتسمية حكام أجانب لقيادة مبارياته
نادي الميناء يطالب “اتحاد العاصمة” بتسمية حكام أجانب لقيادة مبارياته
2024-03-10 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طالب نادي الميناء الرياضي، الاتحاد العراقي لكرة القدم بتسمية حكام أجانب لقيادة مباريات فريقه في دوري نجوم العراق. وذكر نادي الميناء في بيان قائلاً: “الى اتحاد العاصمة (اتحاد الكرة)، نتحدث وكلنا أسف لما وصلت له الصافرة العراقية من مستوى متدنٍ، حيث فقدت حياديتها بعمد بعد أن كنا نشك لكن بعد أكثر من جولة […]

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