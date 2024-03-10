2024-03-10 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طالب نادي الميناء الرياضي، الاتحاد العراقي لكرة القدم بتسمية حكام أجانب لقيادة مباريات فريقه في دوري نجوم العراق. وذكر نادي الميناء في بيان قائلاً: “الى اتحاد العاصمة (اتحاد الكرة)، نتحدث وكلنا أسف لما وصلت له الصافرة العراقية من مستوى متدنٍ، حيث فقدت حياديتها بعمد بعد أن كنا نشك لكن بعد أكثر من جولة […]

ظهرت المقالة نادي الميناء يطالب “اتحاد العاصمة” بتسمية حكام أجانب لقيادة مبارياته أولاً على ايرث نيوز.