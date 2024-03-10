2024-03-10 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت إسرائيل السبت أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية لديها التقى نظيره الأميركي الجمعة في إطار الجهود لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن “رئيس الموساد ديفيد برنيع التقى الجمعة رئيس الـ(سي آي أي) بيل بيرنز في إطار الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن الرهائن”. وأضاف البيان أن إسرائيل لا […]

ظهرت المقالة لبحث ملف الرهائن.. اجتماع رئيس الموساد مع نظيره الأميركي أولاً على ايرث نيوز.