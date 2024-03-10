2024-03-10 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

تشير التنبؤات الجوية، اليوم السبت، إلى استمرار تساقط الأمطار في عدد من مدن العراق خلال الساعات المقبلة.وكتب الراصد الجوي حسين الأسدي في تدوينة طالعتها وكالة إيرث نيوز، أن “فرص الأمطار تستمر الليلة ويوم غدِِ الأحد في مدن الشمال الموصل دهوك أربيل والسليمانية وكركوك وتضعف فرص الأمطار نهار الغد وتكون ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى […]

ظهرت المقالة طقس العراق.. راصد يفصّل خارطة الأمطار المتوقعة في الساعات المقبلة أولاً على ايرث نيوز.