2024-03-10 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت وكالة “فارس” بأنه تم التصدي لأكبر هجوم إلكتروني في تاريخ إيران يوم 28 فبراير، عشية انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء، وبلغت سرعة الهجوم 136 مليون طلب في الثانية. وقالت الوكالة في تقريرها: “وقع أكبر هجوم إلكتروني في تاريخ البلاد في 28 فبراير بسرعة 136 مليون حزمة (طلب) في الثانية وتم صده بالكامل”. وأشارت إلى أنه […]

ظهرت المقالة “حزب الله” يستهدف مواقع مهمة وتجمعات للجيش الإسرائيلي أولاً على ايرث نيوز.