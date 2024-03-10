2024-03-10 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، جمعاً من رجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء، في ضيافة زعيم الطائفة الشيخية سماحة عبد العال الموسوي، في محافظة البصرة. وعبّر السوداني في كلمة له أمام الجمع الحاضر، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز عن “تقديره لروح التآخي والوحدة التي تجمع أبناء البصرة […]

ظهرت المقالة السوداني من البصرة يؤكد أهمية تلاحم كل العناوين الاجتماعية وشيوخ العشائر والقوى المجتمعية أولاً على ايرث نيوز.