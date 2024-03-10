اختيار محمد المختار ولد أباه رمزا للثقافة العربية لسنة 2024

2024-03-10 01:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) الراحل العلامة الدكتور محمد المختار ولد أباه رمزا للثقافة العربية لسنة 2024، تقديرا لمكانته العلمية والفكرية والسياسية في بلده موريتانيا وفي العالم العربي الإسلامي بصفة عامة، واعترافا بدوره الكبير في النهوض بالثقافة العربية والإسلامية والدفاع عن عن قيم الاعتدال والوسطية، والدعوة إلى وحدة دول اتحاد المغرب […]

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