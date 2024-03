2024-03-10 07:30:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: وقال صلاح بحسب “سكاي سبورتس”، إن “نجوما كبار سبق أن تركوا الريدز، لذلك فإن رحيله عن الفريق قادم لا محالة”. وأضاف صلاح: “كل شيء قابل للتغيير. لقد غادر عدد من النجوم النادي بالفعل. لاعبون مهمون جدا تركوا النادي. المدير الفني أيضا مهم جدا للنادي لكنه سيغادر. يوما ما سأغادر...

