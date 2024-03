2024-03-10 07:30:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: استبعد مختص بالرصد الجوي والفلكي، اليوم الجمعة (8 آذار 2024)، امكانية رؤية هلال شهر رمضان مساء الأحد المقبل. وطلب الراصد الجوي علي الزيادي في تقرير تلقته “بغداد اليوم“، “عدم تحري واستهلال الهلال مساء الأحد كون مشاهدته معدومة جزماً” على حد قوله. وأضاف “يصعب رؤية الهلال الأحد حتى في أجهزة...

