الكشف عن سر زيارة رونالدو للهلال السعودي

2024-03-10 08:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت تقارير إعلامية، عن السر وراء زيارة الأسطورة رونالدو نازاريو، نجم منتخب البرازيل السابق، لمقر الهلال السعودي.ونشر الحساب الرسمي للهلال على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي صورا للقاء رونالدو وفهد بن نافل، رئيس النادي الأزرق.وذكر الصحفي البرازيلي صامويل فينانسيو، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن رونالدو تحدث مع بن نافل حول مستقبل ماتيوس بيريرا، لاعب الهلال المعار إلى كروزيرو البرازيلي.وأعار الهلال بيريرا، صاحب ال27 عاما، إلى كروزيرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد.رونالدو هو مالك كروزيرو، أحد أندية دوري الدرجة الأولى في البرازيل، وحضر رفقة جابرييل ليما، الرئيس التنفيذي للنادي، من أجل ضم بيريرا بشكل نهائي بعد نهاية فترة الإعارة، حسب الصحفي البرازيلي.وأضاف الصحفي أن رونالدو يتفاوض مع الهلال منذ فترة طويلة بشأن مستقبل اللاعب، وانتهز فرصة وجوده في السعودية لأخذ خطوة أخرى في التفاوض.وكان رونالدو حضر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، التي جرت على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.