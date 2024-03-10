2024-03-10 08:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن” حزب الله” اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية، واستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. جنوب لبنان – سبوتنيك. وأوضح “حزب الله” في بيانه، اليوم الأحد، أن عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس السبت 9 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف في القطاع الشرقي […]

ظهرت المقالة “حزب الله” يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان أولاً على ايرث نيوز.