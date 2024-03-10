2024-03-10 08:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الموساد الإسرائيلي، أن رئيسه ديفيد برنياع التقى مدير الـCIA ويليام بيرنز في عمان، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق بغزة، متهما حركة حماس بالسعي إلى التصعيد خلال شهر رمضان. وقال الموساد في بيان نادر، نشره مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن “حماس تفضل تصعيد العنف خلال شهر رمضان على التوصل إلى صفقة”، مضيفا […]

ظهرت المقالة حماس غير مهتمة بالتوصل لاتفاق..الموساد يحذر من إشعال المنطقة في رمضان أولاً على ايرث نيوز.