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القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا جديدا لعملية إحباط هجوم “واسع النطاق” في البحر الأحمر

القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا جديدا لعملية إحباط هجوم “واسع النطاق” في البحر الأحمر
القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا جديدا لعملية إحباط هجوم “واسع النطاق” في البحر الأحمر
2024-03-10 08:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان جديد مساء السبت إن الجيش الأمريكي وقوات التحالف أسقطا 28 طائرة مسيرة على الأقل فوق البحر الأحمر فجر السبت. وأضافت القيادة في البيان “يوم 9 مارس بين الساعة الرابعة و8:20 صباحا (بتوقيت صنعاء) تخلل هذه الفترة مزيد من الاشتباكات حيث استطاعت القوات الأمريكية وقوات التحالف من إسقاط […]

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