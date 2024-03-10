2024-03-10 08:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان جديد مساء السبت إن الجيش الأمريكي وقوات التحالف أسقطا 28 طائرة مسيرة على الأقل فوق البحر الأحمر فجر السبت. وأضافت القيادة في البيان “يوم 9 مارس بين الساعة الرابعة و8:20 صباحا (بتوقيت صنعاء) تخلل هذه الفترة مزيد من الاشتباكات حيث استطاعت القوات الأمريكية وقوات التحالف من إسقاط […]

ظهرت المقالة القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا جديدا لعملية إحباط هجوم “واسع النطاق” في البحر الأحمر أولاً على ايرث نيوز.