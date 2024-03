2024-03-10 08:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:خاطب محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للموافقة على تخصيص أكثر من 9 تسعةآلاف درجة وظيفية لأبناء المحافظة من الخريجين والذين يعملون بصفة عقود.انتهى.(ا م )

