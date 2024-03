2024-03-10 08:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال”، غضب لاعبو ريال مدريد من السماح للبارسا باللعب ضد ريال مايوركا، أمس الجمعة، بسبب أن الفريق الكتالوني لديه مواجهة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا. وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ما فعلته رابطة الليجا بنقل مباراة برشلونة إلى يوم الجمعة، للسماح للفريق بالحصول على راحة...

The post مجاملات الليجا الاسبانية لبرشلونة تفجر غضب مدريد.. ماذا فعلت؟ appeared first on شبكة اخبار الناصرية.