2024-03-10 08:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: توقع المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، فرصا لهطول الامطار مع استمرار تدفق السحب فوق العراق. وقال عطية في منشور له على “فيسبوك”، تابعته “بغداد اليوم”، ان “سحبا متفرقة وسط البلاد وبعض المناطق الاخرى، نتج عنها هطول بعض القطرات على مناطق من العاصمة بغداد”. واضاف، ان...

The post خارطة فرص الامطار على العراق خلال الايام المقبلة » appeared first on شبكة اخبار الناصرية.