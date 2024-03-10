2024-03-10 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم، حصول أي اتصال بمواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي والذي أعلن في وقت سابق أنه سيرحل عن “أنفيلد” نهاية الموسم الحالي، بشأن توليه مهمة الإشراف على المنتخب الوطني الأول. وقال المدير العام للاتحاد الألماني أندرياس ريتيش لمجلة فوكوس إن الأخير يحاول احترام رغبة كلوب الذي “يريد أن يأخذ […]

ظهرت المقالة الاتحاد الألماني يكشف حقيقة تدريب كلوب لـ”المانشافت” أولاً على ايرث نيوز.