2024-03-10 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز: افاد مصدر امني اليوم الاحد، بالقبض على شخص يقوم بركن العجلات المدنية على جانبي الطريق مقابل مبالغ مالية. وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد ورود شكاوى، تمكنت قوة امنية ومن خلال نصب كمين من القبض على شخص يقوم بركن العجلات المدنية على جانبي الطريق مقابل مبالغ مالية ضمن منطقة الحارثية”.

ظهرت المقالة الحارثية: القبض على شخص يقوم بركن العجلات المدنية على جانبي الطريق مقابل مبالغ مالية أولاً على ايرث نيوز.