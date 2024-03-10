2024-03-10 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن معارضته إرسال قوات غربية الى أوكرانيا حتى لأغراض التدريب، وذلك في ظل تزايد التداول بشأن خطوة من هذا القبيل في الآونة الأخيرة. وقال كاميرون، في مقابلة مع صحيفة “تسودويتشه تسايتونغ” الألمانية نشرت السبت، إن “مهمات التدريب يتمّ تنفيذها بشكل أفضل خارج البلاد”، وذلك ردا على سؤال […]

ظهرت المقالة كاميرون: بريطانيا لن ترسل قواتها الى أوكرانيا حتى لأغراض التدريب أولاً على ايرث نيوز.