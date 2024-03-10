2024-03-10 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، اتّفاقا بشأن الميزانية غداة المصادقة عليه في مجلس الشيوخ، لتجنيب البلاد شللا جزئيا للإدارة الفدرالية. وصادق أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي على الحزمة البالغة قيمتها 467,5 مليار دولار، على الرغم من اعتراض جمهوريين عدة على بعض النفقات. يمكّن الاتفاق الذي يغطي نصف القوانين الـ12 التي يتعيّن إقرارها […]

ظهرت المقالة بعد مصادقة الشيوخ.. بايدن يوقع اتفاقا لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة أولاً على ايرث نيوز.