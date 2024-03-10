2024-03-10 09:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

حذرت وزارة الداخلية الإماراتية وجهات حكومية عدة مع قرب حلول شهر رمضان المواطنين من إرسال أموال تبرعاتهم وزكاتهم لحسابات مجهولة على مواقع التواصل و”التي تنشط كل عام في هذا الشهر”. ودعت الداخلية وعدة جهات حكومية، الأفراد إلى “توجيه أموالهم إلى الجمعيات الخيرية المرخصة والمعنية بجمع التبرعات والزكاة، وضمان إيصالها إلى مستحقيها من المحتاجين من الفقراء، […]

ظهرت المقالة الإمارات.. الداخلية توجه تحذيرا للمواطنين بشأن “حسابات الشر” أولاً على ايرث نيوز.