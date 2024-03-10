2024-03-10 09:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد (10 آذار 2024)، تعليق المقابلات الخاصة بمدعي الفصل السياسي.

وقالت الدائرة وفق بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، انه" يتم ايقاف استقبال المواطنين اعتبارًا من يوم الثلاثاء، الموافق للثاني عشر من شهر آذار سنة 2024، في اليوم الأول من شهر رمضان.

وبحسب مدير الدائرة، رسول عبد علي الازيرجاوي، فأن" تعليق المقابلات سيكون خلال شهر رمضان المبارك، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا.