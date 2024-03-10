2024-03-10 09:24:10 - المصدر: منصة إيشان

أفادت القيادة الأمريكية الوسطى السبت، بأن سفينة الجيش الأمريكي الجنرال فرانك س. بيسون (LSV-1) تشق طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، تمهيدا لبناء الرصيف المؤقت عند شاطئ غزة. يأتي ذلك بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية […]

ظهرت المقالة واشنطن: سفينة أمريكية في طريقها للبدء ببناء حوض غزة البحري أولاً على Eishan.