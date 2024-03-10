2024-03-10 10:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس خلية الإعلام الامني اللواء تحسين الخفاجي، يوم الأحد، عن خطة شهر رمضان الأمنية، مشيراً إلى أن هذا العام سيكون "مميزاً".

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "عملية وعد الحق الثالثة انطلقت أمس في محافظة ديالى لملاحقة داعش، وهي تدخل ضمن خطة رمضان التي تستند الى معلومات استخباراتية وامنية".

وأشار الى أن "الخطة الامنية لشهر رمضان لا تتضمن أي قطوعات بل تستند الى تكثيف الجهد الاستخباراتي والأمني".

كما تتضمن الخطة وفقاً للخفاجي "زيادة الانتشار في الأماكن المزدحمة (الجوامع والحسينيات والمطاعم)".

ولفت الى ان "هذا العام سيكون مميزاً والخطة ستمتد الى انتهاء عيد الفطر".