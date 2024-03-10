العمليات المشتركة تعلن تدمير مفرزتين "إرهابيتين" في ديالى

2024-03-10 10:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، بأن المقاتلات العراقية شنت ضربات جوية استهدفت بها عناصر تنظيم داعش في محافظة ديالى مما أسفر عن تدمير مفرزتين إرهابيتين ومقتل من فيها

وقالت العمليات في بيان اليوم، إنه "بالتزامن مع العمليات المستمرة حالياً في قاطعي عمليات ديالى وجزيرة وادي الثرثار في صلاح الدين في هذه المرحلة التي حققت نتائج مثمرة بتدمير أوكار ومضافات العدو وأسلحته ومعداته وتجهيزات مختلفة".

وأضاف البيان أن "ضربات جوية دقيقة اخرها بعد منتصف ليلة أمس أسفرت عن قتل مفرزتين إرهابيتين"، وذلك ضمن المرحلة الثانية لعمليات "وعد الحق" العسكرية.

وتابع البيان انه "لتعزيز وادمة العمليات الاستباقية والضغط المستمر على عناصر عصابات داعش الإرهابية، شرعت قطعات قيادات عمليات صلاح الدين وكركوك وشرق صلاح الدين "الطوز " وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم الأحد، بالمرحلة الثالثة من عمليات وعد الحق".