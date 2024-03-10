دوري نجوم العراق .. الشرطة يزاحم القوة الجوية على الصدارة وفرق تصارع من أجل البقاء

2024-03-10 10:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انهى فريق القوة الجوية المرحلة الاولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم متصدرا ترتيب الفرق برصيد 45 نقطة.

ويلاحق القوة الجوية نادي الشرطة بالوصافة برصيد 42 نقطة، ثم زاخو ثالثا برصيد 32 نقطة، فالزوراء رابعاً برصيد 30 نقطة، و بنفس رصيد الزوراء جاء فريق الطلبة خامساً بفارق الأهداف.

وحلّ ودهوك سادساً برصيد 29 نقطة، و بنفس رصيد دهوك جاء الحدود سابعا بفارق الأهداف ، وحلّ نوروز ثامناً برصيد 27 نقطة، وبنفس رصيد نوروز، جاء النفط تاسعاً بفارق الاهداف، فيما حلّ نفط ميسان عاشرا برصيد 26 نقطة ، وجاء الكهرباء بالمركز الـ 11 برصيد 23 نقطة ، وبنفس رصيد الكهرباء جاء الميناء بالمركز الـ 12 بفارق الاهداف ، وحل النجف بالمركز الـ 13 متساويا برصيد الكهرباء والحدود وبفارق الاهداف.

وجاء اربيل بالمركز الـ 14 برصيد 21 نقطة ، يليه بالمركز الـ 15 كربلاء برصيد 19 نقطة ، وجاء نفط البصرة بالمركز الـ 16 برصيد 18 نقطة ، ثم الكرخ بالمركز الـ 17 برصيد 17 نقطة ، ثم امانة بغداد بالمركز الـ 18 برصيد 13 نقطة ، فالقاسم بالمركز الـ 19 برصيد 12 نقطة واخيرا نفط الوسط بالمركز الـ 20 برصيد 9 نقاط.