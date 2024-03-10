بسبب محمد صلاح.. الازمة تتفاقم بين منتخب الفراعنة وليفربول

2024-03-10 10:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت أزمة منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، تطورا جديدا ومفاجئا بشأن اللاعب محمد صلاح، قائد الفراعنة وانضمامه لقائمة المنتخب في معسكر شهر مارس/أذار الجاري.

وأرسل ليفربول خطابا رسميا للاتحاد المصري يطلب إعفاء صلاح من الانضمام لمعسكر الشهر الجاري لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ورغم خطاب ليفربول إلا أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تمسك باستدعاء اللاعب للمعسكر الذي يشهد المشاركة في بطولة ودية بالإمارات تضم نيوزيلندا وتونس وكرواتيا.

وسبق أن أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في بيان رسمي أن خروج أي لاعب للإصابة يأتي من خلال حضوره للمعسكر وإحضار التقارير الطبية والخضوع لفحص قبل استبعاده.

واكد مصدر داخل الاتحاد المصري أن الأزمة شهدت تطورا جديدا بعدما بدأ حسام حسن التفكير بقوة في التراجع عن فكرة استدعاء صلاح بعد محادثات قادها أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويميل حسام حسن لإعلان استبعاد صلاح من قائمة الفراعنة رغم مشاركة اللاعب في جزء من مباراة سبارتا براج التشيكي بالدوري الأوروبي من أجل تجنب تجدد إصابة اللاعب.

المصدر: كوورة



