"دكة عشائرية" تنتهي باعتقال 10 متهمين ومصادرة أسلحتهم في بغداد

2024-03-10 10:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (10 اذار 2024)، القاء القبض على (10) متهمين بالدكة العشائرية، وتضبط عدد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد، وبهدف الحد من ظاهرة السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية (إرهاب الاحياء السكنية)، تمكنت قواتنا الامنية من القاء القبض على عشرة متهمين وفق المادة 4/2 إرهاب (الدكة العشائرية) في منطقة المقالع جنوبي بغداد"، مشيرة الى انه "تم ضبط الأسلحة والاعتدة غير المرخصة التي بحوزتهم".

وفي سياق متصل، أوضح البيان، انه "من خلال واجبات البحث والتفتيش في منطقة (سوق مريدي) ضمن مدينة الصدر، تم ضبط عدد من الأسلحة والاعتدة والتجهيزات العسكرية في مخزن يستخدم للتصليح وتداول بيع السلاح".

واكد البيان، انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".