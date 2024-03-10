العمليات المشتركة تعلن توسع نطاق عمليات "وعد الحق" لملاحقة بقايا داعش

2024-03-10 10:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد (10 آذار 2024)، توسع نطاق عمليات "وعد الحق" المرحلة الثالثة، لملاحقة بقايا "داعش" وتدمير أوكاره.

وذكر بيان للقيادة تلقته "بغداد اليوم"، انه "بالتزامن مع العمليات المستمرة حالياً في قاطعي عمليات ديالى وجزيرة وادي الثرثار في صلاح الدين في هذه المرحلة التي حققت نتائج مثمرة بتدمير اوكار ومضافات العدو واسلحته ومعداته وتجهيزات مختلفة، كما شهدت ضربات جوية دقيقة اخرها بعد منتصف ليلة أمس وقتل عناصر مفرزتين إرهابيتين".

وأشار الى أن "قطعات قيادات عمليات صلاح الدين وكركوك وشرق صلاح الدين "الطوز " شرعت فجر اليوم الأحد، بالمرحلة الثالثة من عمليات وعد الحق"، مبينا أن "هذه العمليات الواسعة تأتي وفق معلومات استخبارية دقيقة وتواجد ميداني لقواتنا الامنية المختلفة وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الوكالات والدوائر الأمنية والساندة".