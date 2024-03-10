2024-03-10 10:18:10 - المصدر: منصة إيشان

تعتزم وزارة النفط إنفاق أكثر من 416 مليون دولار لتنفيذ مشروع الأنبوب التصديري البحري الثالث بطاقة إجماليَّة تبلغ مليوني برميل يومياً، في وقت وصل فيه معدل تصدير الخام عبر ميناء الفاو إلى حدود ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يومياً. وقال مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم الشمخاني لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “ايشان”: إنَّ […]

ظهرت المقالة بقدرة مليوني برميل يوميا.. العراق يستعد لإنشاء أنبوب بحري ثالث لتصدير النفط أولاً على Eishan.