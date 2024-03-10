تحطيم ثلاثة أرقام عراقية في ختام بطولة أندية العراق بألعاب القوى

2024-03-10 10:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتمت في مدينة السليمانية منافسات بطولة أندية ومؤسسات العراق الدور الثاني بمشاركة ما يقارب 550 رياضياً ورياضية يمثلون 77 نادياً لمختلف الفئات ولكلا الجنسين.وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن" البطولة شهدت تحطيم ثلاثة أرقام عراقية، الأول في السباعي ناشئات من قبل اللاعبة رنين أحمد من نادي السلام والرقم الثاني من قبل شقيقتها بنين أحمد بنفس الفعالية لفئة السيدات من نادي البيشمركه والرقم الثالث في سباق رمي المطرقة وحققه الرياضي علي رزاق لفئة الرجال من نادي الجيش وبلغت رميته 61،78 م".وأضاف أن " نادي الجيش توج بالمركز الأول لفئة الرجال وجمع 276 نقطة وحل الشرطة ثانياً برصيد 251 نقطة فيما جاء الحشد ثالثاً برصيد 185 ، ولفئة الشباب جاء الحلة أولاً برصيد 154 نقطة ونصف النقطة، وحل البصرة ثانياً برصيد 158نقطة ونصف النقطة، وبلدية الموصل ثالثاً برصيد 139 نقطة".وتابع أن" فئة الناشئين كان من نصيب الحلة برصيد 233 نقطة ونصف النقطة وجاء مصافي الشمال ثانيا برصيد 172 نقطة ونادي السد ثالثا برصيد 55 نقطة"، ولفئة السيدات جاء نادي البيشمركه أولاً برصيد 210 نقطة وفتاة نينوى ثانيا برصيد 203 نقطة وحل نادي شيروانة ثالثا برصيد 52 نقطة، ولفئة الشابات حل نفط الشمال أولاً برصيد 181 نقطة وحل نادي جيا السليمانية ثانيا برصيد 102 نقطة ثم فتاة نينوى ثالثا برصيد 62 نقطة، ولفئة الناشئات حل غاز الشمال أولاً برصيد 202 نقطة والسلام ثانيا برصيد 181 نقطة ثم خانقين ثالثاً برصيد 66 نقطة".