2024-03-10 10:36:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، أن بروتوكول التعاون الثنائي بين الأولمبية العراقية ونظيرتها الإسبانية سيؤتي ثماره على الجانبين عندما يتم تنفيذه على أرض الواقع، جاء ذلك خلال مأدبةَ العشاء التي أقيمت على شرف الوفد الإسباني الذي يتواجد في العاصمة بغداد في زيارة خاصة لاستكمال المشروع المشترك .وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) :إن" هذه الزيارة ستكون فاتحة خير للرياضة العراقية من خلال تنفيذ كامل لجميع مفردات بروتوكول التعاون الثنائي بشكل فعلي على أرض الواقع، وبما يخدم العمل الأولمبي في كلا البلدين".وأضاف مفتن، أن " الاستفادة ستكون كبيرة جدا للرياضيين العراقيين، خصوصاً أن مملكة إسبانيا تتمتع بتأريخ كبير وإرث مميز على صعيد الرياضة، وسبق لرياضييها بكلا الجنسين الفوز بالأوسمة الأولمبية في العديد من الألعاب الرياضية، وبالتالي نتأمل خيراً أن تشهد المرحلة المقبلة تحقيقَ العديد من الإنجازات لمنتخباتنا في المحافل والبطولات والدورات الخارجية".