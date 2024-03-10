السوداني يضع حجر الأساس لمشروع أعمال تطوير البنى التحتي في قضاء المدينة بالبصرة

2024-03-10 10:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الحجر الأساس لمشروع أعمال تطوير البنى التحتية في قضاء المدينة بمحافظة البصرة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز،، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وضع الحجر الأساس لمشروع أعمال تطوير البنى التحتية/ المرحلة الثالثة في قضاء المدينة […]

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