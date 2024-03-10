2024-03-10 10:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أختتمت في مدينة السليمانية، منافسات بطولة أندية ومؤسسات العراق الدور الثاني بمشاركة مايقارب 550 رياضياً يمثلون 77 نادياً لمختلف الفئات ولكلا الجنسين. وشهدت البطولة تحطيم ثلاثة أرقام عراقية، الأول في سباعي ناشئات عن طريق اللاعبة رنين أحمد من نادي السلام والرقم الثاني شقيقتها بنين أحمد بنفس الفعالية لفئة السيدات من نادي البيشمركة والرقم […]

ظهرت المقالة شهدت مشاركة نحو 550 رياضياً.. اختتام بطولة أندية العراق بألعاب القوى بالسليمانية أولاً على ايرث نيوز.