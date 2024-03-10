2024-03-10 10:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ في قرار إيطالي غريب، قررت وزارة النقل التوقف عن إرسال صور مخالفات القيادة التي تلتقطها كاميرات المراقبة حفاظا على الخصوصية، وذلك بعد أن تسببت الكثير من تلك الصور بمشاكل عائلية. ويتضمن القرار التوقف عن إرسال صور رصد المخالفات المرورية والاكتفاء بأرسال رسالة للشخص المعني تتضمن طبيعة المخالفة، مع الاحتفاظ بالصور داخل الوزارة وإبرازها […]

ظهرت المقالة قرار إيطالي غريب.. اتخذته وزارة النقل لتخفيف “مشاكل عائلية” أولاً على ايرث نيوز.