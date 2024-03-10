2024-03-10 10:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي اليوم الاحد، ان رمضان ٢٠٢٤ سيكون اصعب الأشهر على ذوي الدخل المحدود بسبب استمرار ارتفاع المواد الغذائية فيه .وذكر الغراوي في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “ارتفاع ملحوظ لحق بلحوم الأغنام والسمك والدجاج والرز والسكر والدهن والشاي وحليب الأطفال” مبينا ان “اغلب التجار رفعوا هذه […]

ظهرت المقالة مركز استراتيجي: رمضان هذا العام سيكون الأصعب على ذوي الدخل المحدود أولاً على ايرث نيوز.